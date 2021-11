CM 2022 : Vincent Aboubakar joue la carte de la prudence

Bon nombre de supporters camerounais font une fixation sur la « finale » du groupe D de ces éliminatoires du Mondial 2022 qui va mettre aux prises les Lions indomptables et les Eléphants à Japoma le 16 novembre prochain. Et pourtant, avant de rêver de victoire contre la Côte d’Ivoire, la bande à Vincent Aboubakar a rendez-vous avec le Malawi ce samedi à Johannesburg (Afrique du Sud). Un match tout aussi capital pour les quintuples champions d’Afrique.

« Tous les matches sont importants. Aujourd’hui, on se retrouve dans une situation où on doit obligatoirement gagner. Nous avons besoin de réaliser notre rêve qui est de se qualifier. Le match contre le Malawi et celui contre la Côte d’Ivoire sont des matches très importants. Il n’y en a pas un qui soit plus important que l’autre », a déclaré Vincent Aboubakar. Le capitaine des Lions est sur ses gardes. Même s’il croit savoir ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de son équipe. « L’équipe nationale a un très bon groupe avec des jeunes joueurs très talentueux. Mais pour gagner on a besoin d’être collectif. Si nous sommes unis, solidaires, nous allons être récompensés », insiste l’ancien joueur du FC Porto.