CM 2022 : les Lions indomptables en cage

Pour la deuxième fois de son histoire, l’équipe nationale du Cameroun a pris ses quartiers dans ce Complexe situé près de l’aéroport international de Yaoundé – Nsimalen. Parmi les joueurs sélectionnés, huit ont déjà rallié le lieu du rassemblement. Il s’agit de : Simon Omossola, Jean Efala Konguep, Léandre Tawamba, Samuel Oum Gouet, Vincent Aboubakar, Christian Bassogog, Jean Junior Onana et Jérôme Onguéné. A noter que Pierre Kunde Malong est forfait pour ces deux chocs avec le Malawi (le 13 novembre) et la Côte d’Ivoire (le 16 novembre).

#FIFAWC2022Q

Listes des joueurs retenus pour les matchs #Malawi 🇲🇼 🆚 🇨🇲 #Cameroun et #Cameroun 🇨🇲 🆚 #CôtedIvoire des 13 et 16 novembre 2021 comptant pour les 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. pic.twitter.com/9Z9CmO489a

— Lions Indomptable (@LIndomptables) November 2, 2021