CM 2022 - huis clos du Stade Paul Biya : qui a floué la CAF ?

La Fecafoot a menti lorsqu’elle a présenté le huis clos du match entre le Cameroun et le Malawi comme étant causé par les protocoles COVID-19. Seidou Mbombo Njoya avait mal estimé les conséquences de cet autre gros mensonge. Et c’est le courrier du Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo Omba, qui nous éclaire sur les vraies raisons de l’impossibilité de recevoir les spectateurs et des professionnels des médias. Lorsque la CAF décide que ce premier match des éliminatoires va se jouer au Stade Paul Biya, elle le fait sur la base « d’informations tronquées ».