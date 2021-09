CM 2022 : Cameroun - Malawi ; Aboubakar Vincent, premier buteur en match officiel au Stade Paul Biya

Parlant de but, l’un des plus mémorables demeure celui inscrit en finale de la CAN 2017 contre l’Égypte et qui offrira le cinquième trophée de Champion d’Afrique au Cameroun.

C’est un centre de Kunde Malong qui trouve Aboubakar d’abord pour l’amorti, avant de finir tranquillement d’une frappe imparable. La ligne pour l’histoire a ainsi été écrite.