CM 2022 : Cameroun – Côte d’Ivoire à Japoma

Longtemps annoncé au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le match Cameroun – Côte d’Ivoire de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 dans le groupe D va finalement se jouer à Douala. Prévue le 16 novembre prochain, la rencontre a été programmée au stade de 50 000 places assises du Complexe sportif de Japoma.

La Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a écrit à la Confédération africaine de football (CAF) à l’effet de négocier la présence de 25 000 spectateurs dans les tribunes.

#FIFAWC2022Q

Listes des joueurs retenus pour les matchs #Malawi 🇲🇼 🆚 🇨🇲 #Cameroun et #Cameroun 🇨🇲 🆚 #CôtedIvoire des 13 et 16 novembre 2021 comptant pour les 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. pic.twitter.com/9Z9CmO489a

— Lions Indomptable (@LIndomptables) November 2, 2021