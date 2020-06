CM 1990 : 30 ans après, la victoire du Cameroun sur l’Argentine reste la plus grande surprise du football

Parmi les grandes surprises de la Coupe du monde, et on peut citer notamment la victoire des États-Unis sur l’Angleterre en 1950, celle de la Corée du Nord sur l’Italie en 1966 et celle de l’Algérie sur l’Allemagne de l’Ouest en 1982, cette surprise est unique dans son mythe et la mémoire. Ce ne fut pas un match parfait, mais un récit irrésistible, puisque les champions du monde en titre, menés par le grand Diego Maradona, ont été vaincus par une équipe inédite composée en grande partie de joueurs évoluant au Cameroun et pour les meilleurs d’entre eux dans des divisions inférieures en France.