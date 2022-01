CAN 2021 : et la Gambie ?

We're currently boarding at the Bafoussam Airport, destination Douala for our quarterfinal encounter with Cameroon on Saturday.... pic.twitter.com/j6do4qEccU

Les Gambiens sont arrivés à Douala mardi dernier et se sont installés dans leur quartier. Pour leur première compétition africaine, ils ne s’attendaient sûrement pas à se retrouver dans le dernier 8 du tournoi. Ils y sont de sont décidés infliger au Cameroun sa première défaite sur sa terre depuis plus d’une trentaine d’année.

We've landed at the Douala Airport. Now heading to our hotel after the normal airport protocols. The team will resume preparations for the quarterfinal tie against the hosts Cameroon tomorrow. pic.twitter.com/eNxtKBCsGT

