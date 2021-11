Classement FIFA : le Cameroun au 50e rang

Ayant déjà tutoyé les quinze premiers rangs du classement dans les années 2000, le Cameroun ne se contente plus que du ventre mou des meilleures nations de football. Régulièrement classé entre la 48e et la 55e place, suite à ses récentes victoires, le pays de Roger Milla n’est que 50e mondial. C’est quand même une progression de 4 places, ce qui n’est pas rien. Avec ses problèmes récurrents, ce pays n’attire plus et presqu’aucune nation du top 40 ne souhaite l’inviter à jouer des matchs amicaux.