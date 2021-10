Classement FIFA : le Cameroun gagne quatre places

Les Lions Indomptables passent en effet de la 58e à la 54e position. Un gain de points qui permet à Vincent Aboubakar et ses coéquipiers de rester dans le Top 10 africain. Le Cameroun s’installe au 9e rang continental. Un classement toujours dominé par le Sénégal qui passe de la 22e à la 20e place mondiale. Le Malawi et la Côte d’Ivoire, les deux prochains adversaires du Cameroun occupent respectivement les 120e et 53e positions mondiales.

Au sommet du classement, les Diables Rouges de Belgique, quatrièmes de la Ligue des Nations, restent malgré tout premiers, avec 1832,33 points. Mais leur avance a fondu. Le Brésil, très performant pendant les éliminatoires de la Zone Amérique du Sud pour le Mondial 2022 au Qatar, est sur leurs talons, avec 1820,36 points. La France remonte sur le podium. Vainqueurs de la Ligue des Nations, les Bleus occupent la 3e place avec 1779,24 points. L’Italie, 4e (1750,52), et l’Angleterre, 5e (1750,16), sont au coude-à-coude.

Le Top 10 africain

1er- Sénégal (20e)

2e- Tunisie (27e)

3e- Maroc (29e)

4e- Algérie (30e)

5e- Nigeria (36e)

6e- Egypte (44e)

7e- Ghana (52e)

8e- Côte d’Ivoire (53e)

9e- Cameroun (54e)

10e- Mali (57e)