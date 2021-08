Classement FIFA : le Cameroun gagne six places

L’équipe fanion du Cameroun reste néanmoins à la 8e position africaine. Le Top 10 du continent étant toujours dominé par le Sénégal, 21e meilleure nation au monde. Les Lions de la Teranga sont suivis par la Tunisie et l’Algérie respectivement 2e et 3e africains. Le Malawi et la Côte d’Ivoire, les deux premiers adversaires du Cameroun aux éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 occupent respectivement la 118e et 57e places de ce classement mondial.

La Belgique toujours leader

Avec l’Euro 2020, la Copa America 2020, la Gold Cup de la Concacaf 2021, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et les tournois continentaux, ainsi que des matchs amicaux au programme, pas moins de 348 rencontres internationales ont eu lieu depuis la dernière édition du classement mondial FIFA. Par conséquent, il y a eu un mouvement considérable au classement, même si la Belgique a réussi à conserver sa première place malgré son élimination en quart de finale du Championnat d’Europe. Le vainqueur du tournoi, l’Italie (5e, +2), s’est hissée dans le top 5, juste derrière l’Angleterre, vice-championne d’Europe (4e). Juste au-dessus de cette paire, le Brésil (2e, +1) et la France (3e, -1) ont échangé leurs places.