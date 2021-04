Classement FIFA : le Cameroun dégringole

Le Sénégal de Sadio Mané, 22e mondial, demeure cependant leader au plan africain. Même si les Lions de la Teranga régressent de 2 points. Ils sont suivis par la Tunisie (26e, plus 0), le Nigeria (32e, plus 4), l’Algérie (33e, moins 2), le Maroc (34e, moins 1). Dans ce Top 10 africain, l’Egypte (46e, plus 3), le Ghana (49e, plus 3) et la Côte d’Ivoire (59E, plus 2) récoltent de bons points. Parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en figurent le Cap-Vert (73e, plus 7), la Guinée-Bissau (108e, plus 11), la Namibie (111e, plus 10), le Malawi (115e, plus 8) et l’Ethiopie (140e, plus 6). Au plan général, les 6 premières places du classement n’ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne dominent donc toujours les débats.

Louis Paul Bisseck

Le Top 10 africain

1er- Sénégal (22e, moins 2)

2e- Tunisie (26e, plus 0)

3e- Nigeria (32e, plus 4)

4e- Algérie (33e, moins 2)

5e- Maroc (34e, moins 1)

6e- Egypte (46e, plus 3)

7e- Ghana (49e, plus 3)

8e- Cameroun (55e, moins 5)

9e- Mali (57e, moins 3)

10e- Côte d’Ivoire (59e, plus 2)