Classement FIFA : la CAN 2021 profite au Cameroun

Récent vainqueur de sa première Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, le Sénégal a fait coup double en atteignant le 18e rang du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola de février 2022. Jamais les Lions de la Téranga n’avaient atteint un tel classement auparavant. Du reste, cette CAN a été à l’origine de la grande majorité des mouvements constatés dans cette première édition de l’année.

D’autres matches ont été disputés au-delà des frontières du Continent Mère, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ notamment, et ils ont impacté le Top 5. L’Argentine (4e, plus 1) en a ainsi profité pour ravir la quatrième place de la hiérarchie mondiale à l’Angleterre (5e, moins 1), suite à de bons résultats dans les éliminatoires sud-américains. La Belgique (1re, inchangé) est toujours en tête du classement devant le Brésil (2e, inchangé) et la France (3e, inchangé).

Outre le Sénégal, meilleure nation africaine au classement mondial, le Cameroun (38e, plus 12), troisième de la CAN, et l’Égypte (34e, plus 11), finaliste, ont réalisé les bonds les plus significatifs au sein du Top 50. S’y distinguent également le Canada (33e, plus 7) qui atteint une 33e place historique, et le Costa Rica (42e, plus 7), grâce à de jolies prestations en matches de qualification pour Qatar 2022 dans la zone CONCACAF au mois de janvier et février.

La meilleure progression est à mettre à l’actif de la Gambie (125e, plus 25). Les Scorpions font un bond de 25 places après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d’Afrique. La Guinée Équatoriale, qui a également accédé au grand huit africain, grimpe de 15 rangs et intègre le Top 100. À noter également les percées du Malawi (119e, plus 10) et du Gabon (82e, plus 7). Le Mali (48e, plus 5) fait un peu moins bien, mais les Aigles s’installent malgré tout dans le Top 50.

Avec huit équipes dans ce Top 50 (plus 1), la CAF conforte sa troisième place au classement des confédérations, au détriment de l’AFC (4 équipes dans le Top 50, moins 1). Les autres confédérations disposent, elles, du même nombre de représentants que dans le classement de décembre 2021 : 26 pour l’UEFA, 8 pour la CONMEBOL, 4 pour la CONCACAF, et aucune pour l’OFC.

