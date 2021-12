Classement FIFA Féminin : le Cameroun recule

Les Lionnes Indomptables passent donc de la 52e à la 53e position mondiale. Les Camerounaises gardent cependant le second fauteuil au plan africain, derrière le Nigeria qui perd 3 places pour se situer au 41e rang mondial. L’Afrique du Sud (56e), le Ghana (57e) et la Côte d’Ivoire (61e) complètent le Top 5 africain.

Presque quatre mois ont passé depuis la dernière parution du Classement Mondial Féminin de FIFA Et plus de 300 rencontres internationales ont été disputées dans l’intervalle. Notamment les matches de qualification pour la Coupe d’Afrique. Tout cela n’a pas été sans impact sur le Classement FIFA de décembre. Au sommet de la pyramide, les Etats-Unis continuent de mener la danse. Une position que le pays occupe depuis 2017.

Le Top 3 mondial est lui aussi identique à celui du mois d’août dernier, avec la Suède et l’Allemagne en embuscade, aux deuxième et troisième places. Mais il y a du nouveau au pied au podium et au-delà. La France (4e) a dépassé les Pays-Bas (5es), qui payent au prix fort leurs récents matches nuls face à la République tchèque et au Japon.