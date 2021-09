« Par rapport au choix des deux latéraux, que ce soit Dawa ou Duplexe Tchamba, ce n’est pas la première fois qu’ils jouent dans les couloirs. Si on analyse et on observe ces joueurs aussi bien en clubs qu’en sélection, ils ont déjà été utilisés dans les couloirs. On a eu une double confrontation contre le Nigeria où Dawa et Duplexe ont joué sur les couloirs et ils ont été fantastiques. Ils ont fait un grand match contre le Nigeria », a indiqué Antonio Conceiçao.

« Pour revenir au match contre la Côte d’Ivoire dit-il, c’était dû à l’adversaire. Ils sont très forts dans les couloirs en un contre un. Avec la qualité du terrain, j’ai opté pour des joueurs qui étaient beaucoup plus défenseurs que latéraux. On avait besoin de muscles, j’avais besoin de hauteur pour gagner le duel aérien ». Mais rien n’a marché !