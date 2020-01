People : Christian Bassogog a convolé en justes noces

Le Lion Indomptable a profité de l’intersaison de la Super League Chinoise pour promettre jurer amour et fidélité devant Dieu et les Hommes à sa dulcinée. Et c’est dans le quarter où il a grandi, New Bell, qu’il a tenu à célébrer un des moments les plus importants de sa vie avec les siens, lui qui tient tant à ses racines. Et c’est en présence de plusieurs de ses bons amis, dont Clinton Njié qu’il a fêté. L’animation a été assurée en partie par nul autre que le célèbre Stanley Enow.