CHAN 2021 : un dernier stage de préparation avec 33 présélectionnés dont Jacques Zoua et Yannick Ndjeng

Jacques Zoua va probablement connaître son premier championnat d’Afrique des Nations. L’ancien Lion Indomptable a été convoqué dans une liste de 33 joueurs dans laquelle figure aussi l’attaquant Yannick Ndjeng, lui aussi ancien international A, pour préparer la compétition que le Cameroun va abriter en Janvier. Sans club depuis deux saisons, les rumeurs entourant une possible participation de Zoua ont circulé depuis un certain temps. Avec son intégration effective dans cette dernière liste, le joueur s’est mis en jambes dans son ancien club, Coton Sport, mais a finalement opté s’aligner avec une académie, AS Futuro.