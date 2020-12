CHAN 2021 : Stade Renard défait les Lions A’

Stade Renard avait un plan bien établi. D’abord résister au plan de jeu des Lions A’, les faire douter, et porter l’estocade dès que la possibilité s’offrirait. Et cette fulgurance est intervenue dans les arrêts de jeu, à la 92e minute, et porte la signature de Didier Poupe.

Le sélectionneur Ndtoungou Mpilé, même si son visage laissait entrevoir des inquiétudes lors de la conférence de presse d’après-match, estime que « Stade a présenté une belle équipe. C’était une belle opposition pour nous comme match d’évaluation. Ça nous a permis de voir ce qu’on a encore à faire ».

Pour lui, c’est aussi ça le sport puisque malgré la qualité que l’on peut avoir, les victoires ne peuvent être garanties : « On va continuer, ça existe dans le sport, des moments de défaites à partir desquels on peut repartir. Aujourd’hui, on a perdu mais on avait déjà gagné quatre matches consécutifs. Donc, ça peut être considéré comme un faux pas. Je pense que dès demain, nous allons revenir sur ce faux pas ».

Le groupe aura l’occasion de se rattraper ce lundi avec la réception de UMS de Loum au Stade Japoma.