CHAN 2021 : RD Congo - Cameroun ; tout peut arriver à ce stade de la compétition

Mais comment se sortir du piège que va tendre Florent Ibenge cette nuit dans l’antre du magnifique Stade de Japoma ? Il faut dire que les Léopards A’ ont été brutalement résiliants. Confrontés à la contamination au COVID-19 de plus de 13 joueurs et membres du staff dont le sélectionneur et le coach des gardiens, ils n’ont pas joué de prudence, remportant leur dernier match après avoir fait un match nul lors de la 2e journée de leur groupe.

Les Camerounais semblent avoir compris que le haut lieu du foot serait à Japoma samedi soir puisque toutes les places reservées pour la confrontation ont été vendues 48 heures avant le début du match comme l’indique un communiqué du COCAN : « Aujourd’hui 28 janvier 2021, les billets du match République Démocratique du Congo contre le Cameroun, prévu le 30 janvier 2021 au Stade Omnisports du Complexe Sportif de Japoma à Douala, sont en rupture de stock… Par conséquent le processus de vente s’est terminé avec succès en temps record. »

Le défi des Lions A’ est de se qualifier pour la première fois en demi-finale de cette compétition. Il aura besoin plus que jamais de l’apport offensif de sa ligne d’attaque. Si le talent n’y foisonne pas, on peut parier que le "hemlè" si cher au Camerounais, saura faire déplacer les montagnes.