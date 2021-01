CHAN 2021 : qualification à l’arraché pour les Lions A’ face au Burkina Faso

Les joueurs du sélectionneur Seydou Zerbo encore appelé « Krol » n’ont pas pu inscrire de but après une bagatelle de trois lors de la dernière journée. Et pourtant, ils ont affiché une envie, dès l’entame de la rencontre, d’en découdre avec les Camerounais. Ils étaient sur toutes les balles, dans tous les duels pendant la première période du match. Mohammed Lamine Ouattara se présente même à la 22e minute face au portier sans succès. Quelques minutes plus tard, c’était au tour d’Ismaela Ouédraogo dit « Ngolo Kanté » de vendanger une autre occasion en or. Sur un centre au point de penalty de Hamed Belem, le sociétaire de l’AS Douanes reprend mollement la balle qui finit dans les bras du gardien camerounais.

Présent mais manquant de chance, Mohamed Lamine Ouattara sur un centre entrant du même Belem voit à nouveau sa tête captée par le portier des Lions A’.

Le Cameroun se réveille quelque peu en fin de période, mais ni Serge Andolou, ni Joel Tiati ne réussissent à trouver la faille avant la pause sifflée par l’arbitre tunisien Sadok Selmi.

Au retour des vestiaires, l’intensité baisse d’un cran. Les Lions A’ vont corriger leur système et se montrent par moment très menaçants. Sauf que le gardien Babayoure Sawadogo était dans le coup. Le jeu est axé au milieu du terrain avec quelques occasions ici et là sans toutefois réussir à créer la différence.

À la 54’, Sami Hien exécute un bon coup franc qui est magistralement sorti par le gardien camerounais. Un quart d’heure plus tard, Ngon, servi sur un plateau en or, rate sa frappe face au keeper burkinabé.

Le coup de sifflet final de l’arbitre intervient sur un score nul et vierge (0-0). Avec 5 points, Le Cameroun obtient sa qualification pour les quarts de finale sans avoir véritablement rassurés. Les Etalons quant à eux sortent de la compétition en phase de poules comme lors de leurs deux dernières participations.