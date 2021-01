CHAN 2021 : pas de vainqueur entre le Cameroun et le Mali (1-1)

C’est encore le défenseur central Charles Banga qui installe les Lions en avant à la sixième minute. Mais Issaka Samake va ramener tout le monde à égalité six minutes plus tard.

L’enjeu est clair avant le coup d’envoi. A domicile les Lions Indomptables veulent se qualifier pour le second tour et les Aigles du Mali espèrent la même chose.

Pour y arriver, Martin Ndtoungou Mpilé décide d’apporter quatre changements à son 11 précédent. Jacques Zoua, quelque peu décevant lors du premier match, doit laisser sa place à Man Ykré. Et le jeune attaquant de la Colombe Sportive du Dja et Lobo s’illustre très vite sur une frappe longue distance qui passe au-dessus des cages du portier des Aigles.

A la 6e minute, sur un coup franc près de la ligne médiane, Junior Mfede – le fils de la légende quart-mondialiste avec le Cameroun, Louis Paul Mfede – trouve Salomon Banga, l’homme providentiel des Lions et capitaine du jour. L’unique buteur du premier match réitère sa performance du match précédent, sur une tête qui coupe la trajectoire du ballon et le prolonge dans les filets du Mali. Le Cameroun prend les devants, mais c’est sans compter sur la détermination des Africains de l’Ouest.

A la 11e minute, Moussa Koné obtient un coup franc à l’entrée de la surface du Cameroun. Et c’est Samahe qui coiffe Haschou au poteau sur une majestueuse frappe enroulée qui échoue dans le filet, à droite du gardien de l’équipe locale.

Cameroun et Mali sont désormais au coude-à-coude, et le jeu est des plus séduisants.

Du côté du camerounais, les faiblesses défensives précipitent un changement dès la 25e minute avec la sortie du défenseur central Karl Junior Ndedi et l‘entrée d’Aurelien Etame Ngombe.

De retour de la pause, des inquiétudes se dessinent chez les locaux. La pression mise par leurs vaillants adversaires est trop forte. Sidibe et Demba Diallo accompagnent les mouvements offensifs et la frayeur est visible dans la défense des Lions A’.

Cependant, sur un court temps fort du Cameroun, Man Ykré reprend un centre qui échoue sur la barre. Pas le temps de s’exclamer ! la contre-attaque qui s’en suit, amorcée par Moussa Kone, aboutit sur un tir de … contrée par le portier des vert-rouge-jaune. Le public local est soulagé !

Le Mali n’en reste pas là ! Les hommes de Nouhou Diane sont conquérants et manquent à plusieurs reprises de prendre de l’avantage.

Le score n’évoluera plus. Cameroun et Mali se séparent en bons amis et ont désormais quatre points chacun. Le prochain match du groupe A opposera le Burkina Faso au Zimbabwe.