CHAN 2021 - Martin Ndtoungou Mpilé : « Nous avons la ferme intention de jouer la finale »

Arrivé à ce stage de la compétition où peu de monde l’attendait, le sélectionneur des Lions A’ du Cameroun reconnait la qualité du groupe du Maroc : « C’est une bonne équipe qui joue collectivement bien et possède de bonnes individualités ». C’est certainement la sélection la plus douée techniquement, la plus aguerrie tactiquement, et aussi celle qui est capable de fulgurance. Mais face au pays organisateur, ce sera un match d’un tout autre ordre. Pour Ndtoungou Mpilé, la préparation qui a été mise sur pied « vise absolument la finale ». Et c’est pourquoi son plan de match prévoit de mettre en jeu tout dispositif pour s’assurer que « le Maroc ne se sente pas à l’aise demain » pour pouvoir exécuter ses jeux.