CHAN 2021 - Maroc vs Cameroun, le choc des demi-finales

Après une phase groupes en demi-teinte, les hommes d’Houcine Ammouta ont rectifié le tir lors de leurs deux dernières sorties, dont le quart de finale remporté haut la main devant la Zambie. Avec un réalisme offensif retrouvé, les Marocains ont livré leur meilleure prestation depuis le début de tournoi. « On voulait retrouver cette confiance, transformer les occasions en but, jouer en équipe, être au rendez-vous dans les duels », s’est félicité le sélectionneur qui attend de son groupe qu’il conserve cette dynamique car : « Le Cameroun est une équipe redoutable et elle le sera encore plus devant son public. »

Pour se défaire des Camerounais, les Marocains compteront une nouvelle fois sur Soufiane Rahimi, leur principal atout offensif depuis le début du CHAN Total 2020. Leur objectif affiché est clair pour cette demi-finale : confirmer que le tenant du titre a bien l’intention d’être le premier pays à conserver sa couronne.

Après avoir passé un véritable test en renversant la vapeur face à la République Démocratique du Congo, les Camerounais ont montré qu’ils avaient de la ressource et qu’ils étaient plus que jamais en lice pour soulever le trophée.

Arrivés en demi-finale pour la première fois de leur histoire, il leur faut désormais se frotter aux champions d’Afrique en titre. Un adversaire d’un tout autre style qu’il va falloir écarter pour espérer continuer à rêver d’un sacre à domicile. Pour cela, le sélectionneur compte s’appuyer sur l’état d’esprit affiché par ses hommes lors du succès face au Congolais pour obtenir la qualification espérée.

« C’est tout à fait clair dans notre tête, l’état d’esprit doit demeurer le même : remporter ce match avec toutes les possibilités. Que ce soit sur le plan moral, sur le plan de la préparation athlétique et technique. On va tout mettre en œuvre pour pouvoir faire un bon match et le remporter », a détaillé Martin Ndtoungou Mpile. C’est à ce prix que le Cameroun pourra espérer se hisser en finale, car de son côté le Maroc s’avance désormais avec des certitudes.