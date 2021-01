CHAN 2021 : les images de Cameroun - Mali (1-1)

Ndtoungou Mpilé devait conduire ses troupes à la victoire ce mercredi soir au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé pour s’assurer d’une qualification directe aux quarts de finale de la compétition. Le match nul réalisé, s’il ne compromet aucunement les chances des Lions, mais ne rassure pas non plus. En maintenant plus de 180 minutes de jeu, les joueurs offensifs sont toujours attendus en ce sens qu’ils ne réussissent pas à concrétiser leurs actions. Quels ont été les temps forts de ce match contre les Aigles du Mali ? En images…