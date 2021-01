CHAN 2021 : les délégations prennent progressivement possession de leur quartier

L’équipe, qui évoluera dans le groupe C, disputant ses matches au stade de la Réunification de Bepanda, a été précédée dans la capitale économique par plusieurs autres.

Le 11 janvier, ce sont les Menas du Niger qui ralliaient Douala. Selon nos sources, l’équipe a pris ses quartiers à Akwa Palace, établissement qui devrait être également leur quartier général pendant la compétition.

Les joueurs et le staff ougandais, eux, sont logés au quartier Bessengue, à l’hôtel « Vallée des Princes », et ont droit à une séance quotidienne à l’annexe de Bepanda tandis que la Zambie a dû franchir le second pont sur le Wouri pour descendre au DK Hôtel à Bonabéri.

Si l’on en croit le milieu de terrain des Chipolopolo, Benson Sakala, le groupe a eu le temps de s’acclimater. « Comme vous le sentez, il fait très chaud ici mais nous nous sommes adaptés. Nous nous sentons bien », a déclaré le vice-capitaine. Dans la foulée, les Zambiens, qui évolueront dans la poule de Limbe, a retenu les installations de la Kadji Sport Academy (KSA) pour peaufiner la préparation de ses joueurs. Préparation qui comprend notamment une rencontre en amical face à la Libye ce mercredi au stade de Japoma. « Ce match est important car il nous donnera la confiance pour la compétition qui va démarrer. L’équipe est vraiment affûtée et chaque joueur est prêt à se battre pour l’honneur du pays », a précisé Benson Sakala.