CHAN 2021 : le Maroc réécrit l’histoire en conservant son trophée

La sélection locale du Maroc a conservé son titre ce dimanche soir sur le vert du Stade Ahmadou Ahidjo alors qu’il recevait le Mali pour le compte de la finale du Championnat d’Afrique des Nations. On peut dire que la logique a été respectée puisque cette sélection était clairement la meilleure équipe du tournoi. Derrière le banc, son tacticien a été plus que brillant et à adapté son équipe aux équipes des plus rugueuses. Cette finale fut des plus hachée. D’habitude allergiques au jeu physiques, ils ont souffert sans fléchir, et profité de deux coups de pied de coin pour se donner de l’air.