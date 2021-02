CHAN 2021 : le Maroc élimine la Zambie et fera face au Cameroun dans une demi-finale qui s’annonce explosive

Après avoir confirmé leur statut de grand favori de l’édition 2020 du CHAN face à l’Ouganda (5-2), les Lions de l’Atlas ont fait honneur à leur rang dimanche, en s’imposant face à la Zambie sur le score de 3 buts à 1. Le sélectionneur national Houcine Ammouta a débuté la rencontre avec un Onze titulaire pratiquement similaire à celui qui a démarré face à l’Ouganda, à l’exception d’un seul changement : Abdelilah Hafidi au lieu de Reda Jaâdi à la création.

Encore une fois, Rahimi et compagnie ont rapidement dominé les débats et ont accaparé la possession du ballon (65%), réussissant 12 tirs dont 5 cadrés contre 8 tirs pour l’adversaire (un seul cadré). Titularisé pour la première fois lors de ce CHAN, Abdelilah Hafidi n’a eu besoin que de 30 secondes pour donner raison au sélectionneur Houcine Ammouta et confirmer son choix. Dès la première offensive des Lions, le médian du Raja a servi son coéquipier en club Soufiane Rahimi, qui a réussi un petit pond sur le portier de la Zambie, marquant le but le plus rapide de l’histoire du CHAN. Sept minutes plus tard, le tandem Hafidi/Rahimi se distinguait encore et créait une occasion franche, repoussée par le gardien en corner. Hafidi transformait et servait Mohamed Ali Bamaâmar, qui doublait la mise du plat du pied (8e).

Les peines des Chipolopolos allaient s’accentuer à la 20e minute, lorsque l’arbitre expulsait le milieu gauche Zachariah Chilongoshi après une intervention meurtrière. La domination du Maroc devenait encore plus accrue et Ayoub El Kaâbi corsait finalement l’addition, quelques minutes avant le coup de sifflet annonçant la mi-temps, à partir du point du penalty (39e). Après le passage aux vestiaires, le Maroc remontait avec la ferme intention de gérer son avantage sans prendre de risques. Ammouta procédait donc aux changements de Rahimi, Hafidi et Naffati, remplacés respectivement par Reda Slim, Walid El Karti et Zakaria Hadraf.

A la 80e minute, sur un centre de la Zambie à partir du couloir droit, Omar Namsaoui s’amusait à dégager le ballon du talon mais livrait le ballon aux attaquants adverses. Les Chipolopolos réduisaient ainsi le score à 3-1 par le biais de Phiri. Ce but ne changeait toutefois rien à l’issue de la rencontre et le Maroc se qualifiait, pour la seconde fois consécutive, en demi-finale du CHAN. Les Lions devraient ainsi affronter le pays organisateur, le Cameroun, mercredi prochain à 20h au stade de Limbe, pour une place en finale.