CHAN 2021 : le Mali, premier qualifié pour la finale

Que ce fut long, et un peu ennuyeux. Mais les Aigles du Mali ne s’en plaindront certainement pas. Ce sera au bout de la séance de tirs au but que le vainqueur sera connu. Comme c’est une épreuve de nerfs, les Maliens ont été plus rigoureux. Si les quatre premiers joueurs n’ont pas manqué la cible, le gardien malien a eu le flair de plonger du bon côté lors du cinquième tir de la Guinée. Comme ils l’avaient fait face au Congo, les Maliens ont battu la Guinée (0-0, TAB 5-4) mercredi soir au stade de Japoma à Douala.