CHAN 2021 : le jeudi des Lions A’ en images

La plupart des joueurs sélectionnés par Ndtoungou Mpilé n’avait pas encore goûter aux plaisirs que procurent le fait de faire partie de la sélection nationale d’élite du Cameroun. Même si ce n’est pas tout à fait le cas, la pandémie du nouveau Coronavirus que le monde vit et l’absence sur les terrains des Lions Indomptables laissent tout le champ libre aux Lions A’. Ils ont ainsi été installés dans les luxueuses chambres de l’hôtel Mont Fébé. On les a donc mis bien. Cette bonhomie vient aussi avec les exigences indues à l’étiquette des Lions Indomptables : l’obligation de résultat. Et le bal des anciens Lions ne fait que commencer.