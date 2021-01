CHAN 2021 : le Cameroun se qualifie pour les demi-finales de sa compétition

L’adage selon lequel lors des phases éliminatoires tout peut arriver, s’est matérialisé ce samedi soir dans l’antre du sublimissime stade Omnisports de Japoma à Douala. Si lors du dernier match de cette même équipe à Douala, le public avait été déçu et du résultat, et du rendu, le sélectionneur savait qu’il avait certains réglages à faire pour que la mayonnaise prenne, ce samedi soir, tout semble être allé de source. Même tirant de l’arrière, aucune panique ne s’est installée et le « hemlè » si cher aux Camerounais a fait le reste.