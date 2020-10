CHAN 2021 : la sérénité ne règne pas dans la tanière des Lions

Quid donc de tous ceux qui ont énormément de qualité, certains disent même qu’ils sont les meilleurs à leur poste, mais qui ont été ignorés au pluriel par Clément Arroga ? Quid des joueurs de club en divergeance (politique) avec l’actuel éxécutif de la Fécafoot, ou encore des joueurs n’appartenant pas à leur clan d’agents de joueurs mis en marge de cette sélection pour des raisons autres que leurs qualités intrinsèques ?

La bataille en cours entre la Ligue de Football Professionnel du Cameroun et la Fédération n’arrange véritablement pas les choses. Dans exactement trois mois aura lieu le Championnat d’Afrique des Nations que le pays de Roger Milla organise. Les principaux acteurs, les joueurs qui vont défendre les couleurs de la Nation, n’ont aucun match en jambes. Si le début de la prochaine saison est annoncé pour le 31 octobre prochain, l’on est en droit de s’interroger sur la capacité de la Ligue à tenir cette date au vu des hostilités entre les présidents de club, sous influence de la Fécafoot, et leur propre Ligue.

Sur ce qui est du jeu que propose Clément Arroga, des voix se sont maintes fois levées pour souligner l’inadéquation de sa structure de jeu d’avec les qualités intrinsèques de ses joueurs. En d’autres termes, quelque soit son dégré d’exigeance, il sera difficile que le sélectionneur obtienne ce qu’il recherche avec son groupe actuel. Cela revient peut-être à dire que ses sélections auraient anticiper sur cet état de chose et privilégier peut-être des joueurs plus jeunes, dont plus malléables, et qui ont une meilleure compréhension du jeu ou culture tactique.

Les résultats sonnent finalement comme un lourd fardeau. Mais ce qui est véritablement frustrant est que la sélection des meilleurs joueurs évoluant au Cameroun perde contre une équipe de Panthère du Ndé qui a terminé en quinzième place sur dix-huit dans un championnat vrraiment pas si compétitif que ça. Et deux autres matchs nul contre une sélection du Soudan du Sud qui n’est véritablement pas un foudre de guerre interrogent d’autant plus que PWD de Bamenda a démoli cette même sélection de ce pays de l’Afrique de l’Est sur le score de 3 buts contre 0.

La pression monte contre Clément Arroga. Il va certainement se passer des choses dans cette tanière en ébullition.