CHAN 2020 : « we’re all champions », la chanson officielle du Championnat d’Afrique des Nations 2020

Le Cameroun a dévoilé ce mercredi la chanson officielle du Championnat d’Afrique des Nations. Et c’est la chanteuse camerounaise Jane Mary Ihims qui a remporté les honneurs avec sa chanson « we’re all Champions ». C’est au cours d’une soirée très ennuyeuse qu’a eu lieu le dévoilement. Rien à voir avec la somptueuse cérémonie que l’Égypte avait présenté l’année dernière pour les visuels de la CAN 2019.