CHAN 2020 : Tirage au sort ; les chapeaux sont connus

La Confédération Africaine de football a dévoilé les différents chapeaux du tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations qui se déroulera en Avril. Le Cameroun, en tant que pays organisateur, est logé dans le Chapeau 1, au même titre que le Maroc, la Lybie et la Zambie. La RD Congo, la Guinée, le Mali et le Rwanda forment le Chapeau 2. Le chapeau 3 est constitué de l’Ouganda, le Congo, la Namibie et le Burkina Faso. Le dernier chapeau, le 5, abrite le Zimbabwé, le Niger, le Togo et la Tanzanie.