CHAN 2020 : Stephen Tataw et Salomon Olembe procéderont au tirage au sort

Tataw et Olembe ajouteront un peu de glamour à l’événement auquel assisteront le ministre camerounais des Sports et de l’Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi et le Président de la CAF Ahmad Ahmad, entre autres.

Tataw est incontestablement l’un des plus grands joueurs camerounais de tous les temps. Il était le capitaine de la fameuse « Classe de 1990 » qui a fait la une des journaux mondiaux lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1990 en Italie, avant de s’écraser douloureusement en quarts de finale ; la meilleure performance d’une équipe africaine à l’époque. L’arrière droit a également été capitaine des Lions lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Le fait saillant de sa carrière a été de remporter la Coupe d’Afrique des Nations en 1988 au Maroc. Il a joué pour les clubs locaux Tonnere Yaounde et Olympic Mvolye avant de rejoindre Tosu Future en 1995, devenant ainsi le premier Africain à jouer au Japon.

Tataw est membre de la Direction technique nationale de la Fédération Camerounaise de Football.

D’un autre côté, Olembe a été l’un des piliers du milieu de terrain des Lions indomptables entre 1997 et 2007. Il a connu plus 60 sélections pour le Cameroun avec notamment la participation à deux Coupes du Monde de la FIFA, 1998 (France) et 2002 (Japon et Corée). Il était présent à cinq Coupes d’Afrique des Nations, remportant le titre en 2000 et 2002.

Olembe est également célèbre pour ses cinq années passées au FC Nantes, où il a remporté la Ligue 1 française lors de la saison 2000/2001. Par la suite, il a connu des séjours à l’Olympique de Marseille (France), Leeds United, Wigan Athletic (Angleterre), Al Rayyan (Qatar), Kayserispor (Turquie) et Larissa (Grèce), avant de prendre sa retraite en 2010.

Il est actuellement le Team Manager des Lions indomptables.