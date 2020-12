CHAN 2020 : le sélectionneur des lions A’ explique ses attentes par rapport au groupe et aux présélectionnés

Le boss du staff technique a souligné que les séances d’entraînement, les matchs d’évaluation et le tournoi pré-CHAN étaient des activités clés qui, selon lui, devaient être abordés avec tout l’engagement et la détermination nécessaires.

« Nous avons environ cinq matchs d’évaluation et le tournoi international pré-CHAN. Ils doivent être pris très au sérieux. Vous devez tous adhérer aux consignes de travail et être animés par l’esprit de victoire car je veux vous voir remporter ce trophée le 7 février 2021. C’est très important pour le Cameroun et pour vos carrières respectives », ajoutera t-il.

David Pagou, le second adjoint, a corroboré les dires de l’entraîneur en ajoutant que le travail d’équipe, l’amour des uns pour les autres et la victoire sont des facteurs essentiels pour le succès de l’équipe.

Les nouveaux venus, dont Jacques Zoua et Yannick Ndjeng, ont promis rester solidaires, disponibles et leur volontaire de défendre le drapeau national quelque soit le niveau.