CHAN 2020 : le Cameroun n’est pas prêt

À moins de trois semaines avant le début du Championnat d’Afrique des Nations 2020, la Confédération Africaine de Football a fait parvenir à la Fédération Camerounaise de Football une lettre indiquant une liste de chose à pourvoir avant le début de la compétition. Mais au travers de cette longue liste, on comprend l’impréparation à plusieurs niveaux du Cameroun par rapport à cette compétition vraisemblablement pas si majeure. Aspects Généraux et Compétitions, Arbitrage, Marketing, Média, Médical, Sécurité, Billeterie, IT, Hôtels/Voyages, les points à couvrir sont nombreux.