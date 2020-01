CHAN 2020 : le Cameroun bat le Tchad en match amical (2-0)

Le Cameroun et le Tchad, qui ont vu leur match amical d’abord prévu vendredi à Douala et finalement reprogrammé au samedi, ont livré bataille dans la cuvette de Mfandena. Si dans la première moitié de la rencontre, les Tchadiens ont dominé les débats et contrôlé les divers aspects du jeu, ce sont les Lions A’ qui vont ouvrir la marque grâce au but de Samuel Nlend à la 40e minute.