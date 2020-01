CHAN 2020 : la réaction de Clément Arroga après la victoire contre le Tchad

Interview...

Quelles sont vos impressions après ce succès contre le Tchad

Le plus important, ce n’est pas la victoire. Le plus important c’est de savoir que les jeunes commencent à se familiariser avec notre modèle de jeu, nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour trouver beaucoup de choses, je continue à faire mon travail, on va travailler davantage pour avoir la plus belle équipe possible.

Comment avez-vous jugé votre adversaire, le Tchad ?

Vous savez, c’est les Saos du Tchad, la première équipe. Donc, il y a des professionnels parmi eux mais ce n’est pas le plus important. Je voulais un adversaire de taille pour voir comment les jeunes allaient réagir, c’est tout.

Comment expliquez –vous le fait que ce soit à la deuxième période que vous avez élevé le niveau ?

Vous savez, le Tchad aussi est venu jouer. On avait devant nous un adversaire de taille, au fil du match, on a changé un peu et le jeu a commencé à devenir fluide.

Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette rencontre ?

Que nous allons continuer à travailler, nous avons du chemin à faire, nous voulons bâtir une belle équipe.

Quelles sont les insuffisances que vous avez détectées au sein de votre équipe ?

Les insuffisances, il y en a mais ici, je ne vais pas les dénoncer, je suis là pour préparer mon équipe, c’est tout.

Quatre matches, quatre victoires, ça rassure pour le mental ?

Oui, pour moi, c’est bon mais il y a beaucoup de choses à faire.

Il y a des rumeurs qui annoncent votre limogeage pour bientôt, avez-vous une réaction à cela ?

Je ne gère pas les rumeurs, nous sommes là pour travailler, nous évitons la distraction. Tous ceux qui veulent me tuer, ils vont me trouver, je suis sur place, je suis là. Je continue à travailler, il y a du chemin à faire, il y a des jeunes qu’il faut voir encore au prochain stage…

Que prévoit la suite de votre programme ?

La suite du programme prévoit un prochain stage qui sera annoncé d’ici une semaine, c’est tout…