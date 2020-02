CHAN 2020 : la CAF envoie ses experts pour un dernier tour avant la compétition

Ce mardi, les experts de la Confédération Africaine de Football ont commencé à arriver au Cameroun. Ils vont faire le dernier tour de vérifications avant que le Cameroun ne soit définitivement fixé sur le sort du prochain Championnat Africain des Nations qui doit normalement débuter en avril. Si les uns et les autres évaluent la possibilité d’annuler simplement cette compétition question d’arrimer les différentes compétitions africaines et nationales aux prochaines échéances, le Cameroun tient à sauver la face et à ne plus être vu comme un pays qui ne peut rien organiser.