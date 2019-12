CHAN 2020 : hymne et mascotte dévoilés ce samedi

C’est d’ailleurs quelques jours après cette date butoir que le président du COCHAN, par ailleurs ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi a signé le 23 novembre deux décisions portant désignation des membres du jury aussi bien de l’hymne officiel que de la mascotte officielle. Pour le premier volet, le jury était présidé par l’abbé Jean Marie Bodo, avec comme vice-président Louis Roosevelt Eko. Et la deuxième composante était dirigée par Théodore Ondigui « Othéo » avec Malet Ma Njami Mal Jam à la vice-présidence.

Installés le 25 novembre 2019, ces deux groupes de travail avaient sept jours pour rendre leurs copies. Ils avaient pour objectif d’examiner, d’évaluer, d’apprécier et de sélectionner les différents visuels. Ils avaient aussi la possibilité de proposer des retouches techniques ou esthétiques sur les offres reçues et le cas échéant, formuler des propositions complémentaires ou alternatives. Ce jour-là, dans son discours d’installation, le ministre Narcisse Mouelle Kombi a recommandé probité morale, justice et célérité.

La cérémonie de ce jour est un autre grand moment sur le chemin de cette compétition que le Cameroun accueille du 4 au 25 avril 2020. Après le dévoilement de l’hymne et de la mascotte, le mois prochain se tiendra le tirage au sort des poules. La date de cette autre articulation sera certainement communiquée dans les prochains jours.

Par Priscille Moadougou