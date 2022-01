Cap-Vert - Cameroun : domination totale mais stérile, errements défensifs, et match nul des Lions

Et puis tranquillement, le Cap-Vert va consolider ses positions, fermant chaque millimètre carré de terrain et rendant difficile toute pénétration dans l’axe.

Les Lions Indomptables ont néanmoins travaillé en largeur et en profondeur pour marquer. Des choses ne se sont pas passées comme ils espéraient. Mais il faut dire que les hésitations tactiques du sélectionneur ont fini par déséquilibrer l’ensemble du collectif. Lors du premier match contre le Burkina Faso, bien qu’on ait pris un but, le joueur qui a été sacrifié, Jérôme Onguéné, s’était plutôt bien comporté. Sauf qu’il ne verra pas le second match.

Si dans un premier temps l’on pensait à une indisponibilité pour cause de pépins physiques, ce fut finalement une mise de côté sur décision du sélectionneur. Après avoir fait la revue des autres partenaires à aligner avec Ngadeu, peut-être qu’il regrettera de n’avoir pas donné plus de chance à Onguéné.

Pour les huitièmes de finale, il va falloir que le Cameroun relève son niveau de jeu. André Onana est un gardien avec énormément de talent. Et les nombreuses critiques en son encontre lui met une pression démesurée. Mais pour être sérieux, quel gardien au monde peut être confortable avec une défense comme la nôtre ? une défense sans aucune certitude ? Que ce soit sur les côtés ou dans l’axe ? Tout ce beau monde semble inconfortable que ce soit lors du repli défensif, ou des phases défensives. Aucune organisation tactique ne semble avoir été mis en place. Sur le but Capverdiens ce lundi, le positionnement des deux axiaux est blasant. Leurs yeux sont rivés sur la balle. Aucune prise d’information sur ce qui les entoure. Collins Fai est tactiquement à la bourre. En panique sur l’action, il a foncé droit vers son gardien, et a certainement son plongeon vers le ballon.

Le milieu défensif a été pratiquement inexistant. On ne sait d’ailleurs pas qui occupait cette position.

Après tout, il ne faut pas faire la fine bouche. Les Lions Indomptables sont premiers de leur groupe, qualifiés pour les huitièmes, et c’est le plus important. Mais la performance est insuffisante. Il va falloir être plus compact défensivement et travailler les combinaisons dans les 30 derniers mètres. C’est qu’il manque de schéma de jeu. On a l’impression qu’on demande aux attaquants de compter sur leur instinct. Et ces attaquants, par manque de concentration ou excès de confiance, manque de justesse technique.

Le positif c’est que Antonio Conceicao a quelques jours devant lui pour corriger ses schémas de jeu et redonner confiance à une défense qui a perdu ses certitudes.