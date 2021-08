CAN2021 : le monde du football a les yeux rivés sur Yaoundé

La cérémonie débutera à 19h00 heure de Belabo

Le panel étoilé est composé de prestigieux lauréats de prix individuels et collectifs du football africain, parmi lesquels le quadruple vainqueur du trophée de meilleur joueur de l’année aux CAF Awards et légende camerounaise – Samuel Eto’o, La légende des Eléphants de Côte d’Ivoire – Didier Drogba, l’Algérien Rabah Madjer, la Camerounaise Gaëlle Eneganamouit et le meilleur buteur de l’histoire du Ghana – Asamoah Gyan.

Le tirage au sort sera conduit par le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu.

Deux maîtres de cérémonie ont été dévoilés par la CAF, la Nigériane Mimi Fawaz - correspondante sportive de la BBC et l’animateur de radio camerounais Leonard Chatelain.

Pour ce qui est du profil des assistants lors du tirage, la brochette de choix est très relevée. Il s’agit de :

Samuel Eto’o : L’attaquant camerounais est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football africain. Il a guidé les Lions Indomptables vers deux titres de Coupe d’Afrique des Nations en 2000 et 2002, en plus de la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Sydney 2000.

Eto’o a été nommé joueur africain de l’année de la CAF à quatre reprises (2003, 2004, 2005 et 2010). Il est le meilleur buteur de tous les temps de la CAN avec 18 buts. Il est également le meilleur buteur de l’équipe du Cameroun avec 56 buts internationaux.

Didier Drogba : Drogba a guidé la Côte d’Ivoire vers sa toute première participation à la Coupe du Monde de la FIFA en 2006, et a participé à deux autres Coupes du Monde en 2010 et 2014. Il a été deux fois vice-champion d’Afrique avec « Les Eléphants » en 2006 et 2012.

L’attaquant ivoirien a été élu Joueur africain de l’année de la CAF à deux reprises, en 2006 et 2009. Il est le meilleur buteur de tous les temps en Côte d’Ivoire avec 65 buts inscrits au cours de matches internationaux.

Gaelle Enganamouit : L’attaquante camerounaise a remporté les Jeux Africains avec la sélection du Cameroun en 2011.

Elle a représenté le Cameroun aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres ainsi qu’aux Coupes du monde 2015 et 2019.

Pour le premier match du Cameroun en Coupe du Monde féminine en 2015 contre l’Equateur, elle inscrit un triplé. Elle obtient la même année le Prix de la meilleure joueuse africaine aux CAF Awards.

Vice-championne d’Afrique avec le Cameroun en 2014 et 2016, Enganamouit participe activement aux médailles de bronze obtenues par les Lionnes en 2012 et 2018 en Coupe d’Afrique des Nations féminine.

Rabah Madjer : Rabah Madjer a conduit l’Algérie à son tout premier titre de Coupe d’Afrique des Nations à domicile en 1990, terminant meilleur joueur du tournoi. Il faisait partie de la première équipe algérienne à participer à la Coupe du monde de football en 1982 et a également participé à l’édition 1986.

Avec 28 buts pour les Fennecs (un record à l’époque), Madjer a été nommé joueur africain de l’année en 1987.

Asamoah Gyan : Gyan est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe du Ghana avec 51 buts. Il a représenté le Ghana lors de trois éditions de la Coupe du monde de la FIFA en 2006, 2010 et 2014. Avec six buts à son actif, il est le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde de football.

Gyan a également représenté le Ghana dans sept éditions de la CAN entre 2008 et 2019, aidant les Black Stars à terminer deuxième en 2010 et 2015.