CAN U20 : troisième victoire en autant de match pour le Cameroun

Tout est allé très vite. A la 8e minute, Etienne Eto’o Pineda, le fils de la Légende camerounaise Samuel Eto’o, transforme le coup franc pour l’ouverture du score. Après plusieurs occasions de part et d’autre, le Cameroun qui double la mise dans les arrêts de jeu de la mi-temps. C’est à la suite d’un accrochage entre le Mozambicain Luis Cardoso et l’attaquant camerounais Kekoh qui filait au but. Et là encore, Etienne Eto’o, le spécialiste des balles arrêtées, marque le penalty.

Eto’o, encore lui, s’est mu en passeur pour l’attaquant Kevin Prince Milla qui a porté le score à 3-0 deux minutes après le retour des vestiaires.

A la 85e minute, le Mozambique qui cherchait à sauver l’honneur, ouvre son compteur buts dans ce tournoi avec Gianluca Lorenzeni qui transforme un coup franc.

Cette petite joie est de courte durée puisque Yahaya va y aller de son but deux minutes plus tard transformant la victoire en triomphe (4-1).