CAN U20 : premier quart de finale, le Cameroun croise le fer au Ghana

Même quand le coach, Christophe Ousmanou décide de faire tourner son effectif pour son troisième match, il est resté très compétitif en écrasant le Mozambique 4-1 alors qu’il avait déjà son billet pour les quarts.

Au contraire du Cameroun, le Ghana vainqueur de la CAN U20 en 1993, 1999 et 2009 et finaliste en 2013, semble marquer le pas après une entrée en matière en fanfare.

Pour son premier match, les Black Satellites avaient écrasé leurs homologues de la Tanzanie par 4-0. Mais depuis lors, l’équipe ghanéenne a connu une nette régression au niveau des résultats faisant match nul 0-0 contre le Maroc et se faisant battre (1-2) par la Gambie.

Ce qui l’oblige à sortir de sa zone de confort à Nouadhibou (nord de la Mauritanie) pour retrouver le Cameroun dans son ‘’fief’’ du stade olympique de Nouakchott.