CAN U20 : le Ghana élimine le Cameroun aux tirs au but

Au cours du match, les deux équipes ont paru emprunté ployant sous le coup de l’enjeu de la rencontre.

Alors qu’il a réussi à gagner ses trois rencontres de poule, l’équipe du Cameroun n’est finalement jamais entrée dans son quart de finale.

Une où l’enjeu où les deux équipes ont passé la première période du match à empêcher l’adversaire de jouer et le Cameroun va perdre gros avec la sortie sur blessure de son attaquant vedette, Junior Sunday.

En deuxième période, le rythme est monté d’un cran et les attaquants se sont lâchés comme Abdoulaye Yahya qui, en perdant du temps à contrôler donne l’occasion à la défense ghanéenne de se replacer

Quand il tire finalement la défense ghanéenne a eu le temps pour se dégager.

Une minute plus tard, le Cameroun se procure une nouvelle occasion vendangée par Alioum Moubarak.

A la 83e minute, l’attaquant ghanéen Percious Boah prend sa chance sur coup franc mais le portier camerounais claque en corner.

Il a fallu attendre les prolongations pour voir le Cameroun ouvrir le score à la 103e minute par Kevin-Prince Milla de la tête sur un corner d’Etienne Eto’o Pineda entrés tous les deux en cours de jeu.

Mais les Camerounais n’ont pas eu le temps de savourer puisque sur l’engagement, le Ghana égalise avec Franck Boateng.

A la réception d’une tête décroisée d’un coéquipier, il réussit à reprendre le ballon qui finit au fond des filets camerounais après un rebond..

Aucun but ne sera pas marqué et l’arbitre appelle les acteurs aux tirs au but et dans cet exercice, ce sont les Black Satellites qui ont eu les nerfs plus solides en marquant leurs quatre tirs au but alors que le Cameroun est resté à deux tirs marqués.