CAN U20 : le Cameroun remporte une deuxième victoire de suite et passe aux quarts de finale

Sur l’ensemble de la partie, les Lionceaux méritaient largement la victoire pour avoir dominé la partie durant les deux périodes.

Il est vrai que l’Ouganda en début de deuxième période est passé à côté de l’égalisation par Asaba Ivan (69e minute) mais il est resté en dessous lors de cette deuxième sortie contre une sérieuse équipe du Cameroun.

En plus de la qualification, l’équipe du Cameroun avec son attaquant Junior Sunday, occupe la première place des buteurs au côté du Ghanéen Percious Boah, auteur d’un doublé mardi contre la Tanzanie.

Pour se qualifier au deuxième tour, il faut faire partie des deux meilleures équipes de sa poule ou faire partie des deux meilleurs troisièmes des trois poules.

Homme du match, l’attaquant camerounais Sunday Jang Junior reconnait que : « C’est un immense plaisir d’être nommé homme du match et c’est un honneur d’avoir marqué le but qui a mené le pays en quarts de finale. Je suis heureux de défendre les couleurs de l’équipe nationale, nous avions eu un bon état d’esprit au cours de cette rencontre. C’est ce qui nous a permis de remporter la victoire aujourd’hui ».

Le coach Ousmanou Christophe estime que « Nous sommes satisfaits d’avoir gagné aujourd’hui parce que ce n’était pas facile. Ce fut un match très difficile car l’Ouganda était aussi une bonne équipe et pas très loin de ce que nous avons affronté contre la Mauritanie. Je pense que nous avons eu de la chance de gagner mais je dois dire que je suis heureux, nous sommes maintenant en quarts de finale mais le voyage n’est pas encore terminé. Nous continuerons à nous battre jusqu’au dernier match ».

Pour Morley Byekwaso, l’entraîneur de l’Ouganda, « nous avons peut-être perdu aujourd’hui mais je suis satisfait de mon équipe. Je pense que nous avons très bien joué contre une équipe solide et physique. J’ai joué contre le Cameroun aux Jeux africains de 1999 et je sais quel genre d’équipe ils sont et nous avons essayé de bien nous préparer dans cet esprit. En seconde période, nous avons essayé de faire venir des joueurs vivaces pour essayer de les mettre sous pression, ce que nous avons fait, mais malheureusement nous n’avions pas pu convertir nos occasions de but. C’est ça qui fait la différence dans le football. Je salue le Cameroun pour sa victoire ».