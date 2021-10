« Contente de retrouver la tanière. C’est toujours un plaisir de défendre les couleurs de son pays. Nous respectons l’adversaire. Ce n’est pas parce qu’on affronte la RCA que ce sera un match facile. On a vu la RCA battre le Nigeria chez les hommes. Nous restons concentrées et avons hâte de disputer la rencontre et surtout la gagner de la plus belle des manières », a confié Gabrielle Aboudi Onguéné à Women 11.