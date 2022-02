CAN Féminine 2022 : les équipes qualifiées sont connues

Ce sera la première édition de la CAN de football féminin à douze nations. Et on les connaît toutes, ces équipes qui prendront part à la compétition qui mettait aux prises huit pays auparavant. Cette année, le tournoi se tient du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. Pendant trois semaines, le Nigeria va se battre pour tenter de conserver son titre. Une mission qui promet d’être rude face à des équipes toutes aussi expérimentées les unes que les autres comme le Cameroun, l’Afrique du Sud et la Zambie.

Découvrez la liste complète des 12 nations qualifiées.

Afrique du Sud

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Nigeria

Maroc

Ouganda

Sénégal

Togo

Tunisie

Zambie