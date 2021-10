CAN Féminine 2022 : le Cameroun passe au dernier tour qualificatif

Vainqueurs 0-1 au match aller à Japoma, Nchout Njoya Ajara et ses coéquipières ont fait mieux ce dimanche. Dans l’antre du même stade, les Lionnes indomptables ont marché sur l’eau face à la RCA (2-0). Ngock Yango (68e) et Mambo Lambo (91e) ont inscrit les deux buts de l’équipe locale. Les Camerounaises passent au dernier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine de 2022. Elles affronteront le vainqueur de la double confrontation entre la Sierra Leone et la Gambie.