CAN 2022 : les coulisses de Mozambique - Cameroun

Le but était de donner autant de misère que possible aux Camerounais. L’attente en vu du contrôle douanier a été interminable ,ainsi que celle pour les tests du nouveau CoronaVirus.

Mais la surprise est que l’attente des résultats des tests fut interminable et les verdicts viendront au compte goutte. En fin de compte, trois joueurs camerounais seront déclarés positifs au COVID-19. Sauf qu’ayant anticipé l’esbrouffe, le staff médical des Lions Indomptables avait fait des tests de confirmation aux joueurs plus d’une heure après celles des autorités du Mozambique et... surprise, les résultats ont indiqué qu’aucun Lion n’était contaminé.

Pour ne prendre aucun risque, le sélectionneur a décidé de ne pas faire jouer ceux qui avaient été singularisés par la partie mozambicaine.

Lorsque ce fut le moment des test justement, il y avait un branle de combat indescriptible.

L’autre surprise a eu lieu après le match alors que les Lions devaient embarquer pour le retour. Le voyage sera finalement repoussé.

Le Team Press Officer, Serge Léopold Guiffo, explique dans un communiqué que « Les Lions Indomptables n’ont pas pu quitter Maputo comme prévu après le match à cause d’un problème de logistique indépendant de la partie camerounaise. Ils sont rentrés à leur hôtel. Ils quitteront Maputo ce jour pour Douala ».

Il s’agirait en réalité d’un différend sur l’approvisionnement en carburant de l’avion de la Compagnie CamairCo affrété par le Cameroun pour les Lions Indomptables, qui a forcé ce contre temps, les Mozambicains ne faisant aucun effort pour faciliter la tâche à cet avion qui transporte des joueurs les ayant battu à deux reprises.

Les Lions ont néanmoins pu s’envoler ce mardi pour Douala.