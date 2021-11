CAN 2022 : le Stade Olembé ce dimanche en images

Camfoot se joint à la danse et affirme haut et fort que les travaux du Stade d’Olembe avancent de manière exponentielle. Lorsque Canon de Yaoundé est allé au Zaïre (Congo Démocratique) en 1980 et a renversé AS Bilima, club mythique qui avait forcé le grand Kpa Kum au match nul (2-2)au match aller, un journaliste congolais, surpris par la démonstration de force a utilisé une expression qui décrit bien ce qui se passe en ce moment : « Bana Ba Cameroun Ba Zalaki Sorcier (ces camerounais sont des sorciers) ».